В Японии впервые выявили возможную передачу COVID-19 от матери к новорожденному

В Японии Общество педиатров заявило о возможном выявлении первого случая передачи коронавируса нового типа от матери к новорожденному. Об этом сообщает NHK.

Так, специалисты сделали младенцу ПЦР-тест сразу после его рождения: анализы показали положительный результат.

При этом врачи подчеркнули, что угрозы жизни и здоровью новорожденного отсутствуют, он находится в нормальном состоянии.

Специалисты отмечают, что с начала пандемии коронавируса в стране родился 51 младенец от матерей, которые имели положительные анализы на COVID-19, однако дети появились на свет здоровыми.

Днями ранее в США от привитой матери родился ребенок с антителами к коронавирусу.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 123,8 млн заболевших, свыше 99,6 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,4 млн человек с COVID-19.