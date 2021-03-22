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Общество. Новости

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров: Россия и Китай будут работать над открытием границ

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай будут делать все необходимое для открытия границ и взаимного возобновления сообщения.

«Убежден, что по мере нормализации эпидемиологической обстановки – а такая тенденция уже налицо – сможем совместно сделать все необходимое для скорейшего открытия границ и восстановления взаимных поездок», — сказал он в интервью китайским СМИ, которое опубликовано на сайте российского МИД.

Министр отметил, что строгие карантинные ограничения должны постепенно смягчаться, а потом и вовсе быть отменены.

Лавров напомнил, что у двух стран крупные туристические обмены и за последние годы они заметно выросли. Так, в 2019 году до начала пандемии почти 2 млн граждан Китая отдохнули в России.

В ноябре 2020 года сообщалось, что Китай временно ограничил въезд из России лиц с действующими китайскими визами и видом на жительство.

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