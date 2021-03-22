В Австралии из-за наводнения эвакуированы около 18 тысяч человек

Около 18 тысяч человек в Австралии были эвакуированы из-за наводнения, обрушившегося на восточные районы страны. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что решение об эвакуации было принято властями штата Новый Южный Уэльс 20 марта.

В спасательных службах считают, что не менее 54 тысяч человек будут вынуждены уехать с мест своего проживания. Предполагается, что сильные дожди продлятся до среды, 24 марта.

Согласно информации премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, 35 населенных пунктов в штате Новый Южный Уэльс оказались изолированы. Кроме того, в связи со стихией было проведено более 700 спасательных операций.

В Sky News напомнили, что год назад огромные территории штата пострадали от масштабных лесных пожаров, в настоящее время в тех же областях прошли такие дожди, которые бывают раз в 50-100 лет.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян заявила, что до 38 районов штата были объявлены зонами стихийного бедствия.