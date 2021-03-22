В Подмосковье задержаны участники наркогруппы, продавшие «синтетику» в сети

Сотрудники Федеральной службы безопасности на территории Клинского городского округа Московской области задержали участников наркогруппировки, которые занимались производством и продажей через интернет синтетических наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что в нарколаборатории было найдено и изъято наркотическое средство α-PVP (Альфа-Пирролидинопентиофенон) общей массой не менее 40 кг, а также силовики нашли лабораторное оборудование и различные химические вещества. Деятельность подпольного производства была пресечена.

Согласна информации ведомства, сведения о наркогруппировке были получены в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере). В настоящее время все фигуранты дела находятся под стражей.

Правонарушителям может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в Томске заподозрили сотрудницу полиции в сбыте наркотиков.