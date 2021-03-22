В Петербурге подростки забросали снегом Вечный огонь

В Петербурге подростки затушили снегом Вечный огонь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел во второй половине дня 21 марта в Верхнем парке Красного села. Подростки затушили пламя Вечного огня и скрылись.

«При просмотре записей с камер видеонаблюдения установлено, что двое неизвестных подростков снегом затушили пламя и скрылись в сторону улицы Равенства», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что горение огня было восстановлено специалистами за короткое время.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее подростки потушили Вечный огонь в Тольятти.