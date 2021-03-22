Глава Пензенской области не признает вину во взяточничестве

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и другие фигуранты дела не признают вину в коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Никто из задержанных вину не признает», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что одному из подозреваемых, Борису Шпигелю, несколько раз уже вызывали скорую помощь из-за болей в сердце и давления.

Ранее сообщалось, что Белозерцева доставили в один из московских изоляторов.

21 марта Белозерцев и еще шестеро фигурантов дела были задержаны по подозрению во взяточничестве. Следствие считает, что в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.