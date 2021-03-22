Экс-главу УИК Пензенской области обвинили во вбросе на выборах губернатора

Бывшему председателю УИК Пензенской области предъявили обвинение в фальсификации итогов голосования. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По данным следствия, при проведении выборов губернатора Пензенской области и в единый день голосования 13 сентября 2020 года в Бессоновском районе председатель участковой избирательной комиссии совершила вброс. Она внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня заведомо ложные сведения и поместила их в стационарный ящик для голосования. При этом председатель УИК была в курсе, что на участке проголосовали только 204 человека.

Таким образом, обвиняемая неверно произвела подсчет голосов, внеся в протокол не соответствующие действительным итогам голосования сведения. Ей предъявлено обвинение по статье «Фальсификация голосования».

На выборах 2020 года в Пензенской области победил Иван Белозерцев, занимавший эту должность с 2015 года.

Ранее СК предъявил губернатору региона обвинение во взяточничестве. Следователи направили в суд ходатайство об аресте Белозерцева и других фигурантов дела.

В понедельник, 22 марта, Белозерцева доставили в один из московских изоляторов. Как сообщалось, глава региона и другие фигуранты дела не признают вину в коррупции.

21 марта Белозерцев и еще шестеро фигурантов дела были задержаны по подозрению во взяточничестве. Следствие считает, что в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.