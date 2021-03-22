В Приморье таксист откусил палец женщине после ссоры с ее мужем

Таксист на парковке торгового центра в Уссурийске откусил палец женщине после того, как поссорился с ее супругом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя УМВД РФ по Приморскому краю.

Отмечается, что пострадала 41-летняя жительница Дальнереченска.

По данным ведомства, между 49-летним водителем такси и мужчиной, который вместе с женой стояли на парковке, произошел конфликт, переросший в драку. В результате инцидента таксист ампутировал у женщины нижнюю фалангу мизинца левой руки. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку. После установления степени тяжести вреда здоровью потерпевшей, правоохранители примут процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в Москве мужчина открыл стрельбу по автомобилю такси, отказавшись оплачивать поездку. Сообщалось, что таксист довез мужчину и женщину до места назначения и сообщил им стоимость поездки, пассажиры платить отказались и вышли из машины. Когда автомобиль тронулся, злоумышленник произвел несколько выстрелов по движущемуся транспортному средству.