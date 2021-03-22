В Еврокомиссии заявили, что двери ЕС для вакцины «Спутник V» не закрыты

Двери Европейского союза для закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не закрыты. Такое заявление сделал в понедельник, 22 марта, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

По его словам, все зависит от обстоятельств. При этом он обратил внимание, что главная проблема состоит в том, что препараты против COVID-19 необходимо получать именно сейчас.

В понедельник, 22 марта, глава Департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Марко Кавалери заявил, что в Россию будет направлена инспекция для проверок клинических испытаний и производства «Спутник V».

До этого в Евросоюзе рассказали о сложностях в одобрении «Спутника V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».