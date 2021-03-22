Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

В Еврокомиссии заявили, что двери ЕС для вакцины «Спутник V» не закрыты

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Двери Европейского союза для закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не закрыты. Такое заявление сделал в понедельник, 22 марта, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

По его словам, все зависит от обстоятельств. При этом он обратил внимание, что главная проблема состоит в том, что препараты против COVID-19 необходимо получать именно сейчас.

В понедельник, 22 марта, глава Департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Марко Кавалери заявил, что в Россию будет направлена инспекция для проверок клинических испытаний и производства «Спутник V».

До этого в Евросоюзе рассказали о сложностях в одобрении «Спутника V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.