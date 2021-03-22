Песков рассказал детали о предстоящей вакцинации Путина

Президент России Владимир Путин привьется одной из трех российских вакцин, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

«Одну из трех наших. Все хорошие и надежные», — ответил Песков на вопрос, каким препаратом будет вакцинирован глава государства.

В настоящее время в России зарегистрировано три вакцины — «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». В стране коронавирусом заразились 4 466 153 человека, скончался 95 391 пациент.

Ранее Путин заявил, что вакцинируется от коронавируса во вторник, 23 марта.