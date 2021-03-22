Центр имени Гамалеи начал испытания «Спутника V» для детей

В Центре им. Гамалеи начались испытания новой формы вакцины от коронавируса «Спутник V» в виде назальных капель, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Центра Александра Гинцбурга.

Гинцбург сообщил о начале испытаний в ходе совещания по вопросу наращивания производства вакцин от коронавируса и хода вакцинации населения, которую в понедельник, 22 марта, провел президент России Владимир Путин. По словам ученого, на данном этапе исследований уже выявлено отсутствие побочных эффектов вакцины в форме капель для носа.

По мнению Гинцбурга, детское население России будет разделено на группы, первыми в очереди станут подростки 12-17 лет. Следующими будут дети до 8 лет.

«Мы сейчас над этим работаем с педиатрами», — заявил он.

Вакцинация детей младшего возраста, от 3 до 4 лет, по словам ученого, также возможна.

«И для этой более низкой возрастной группы у нас разработана и запатентована, и сейчас проводятся, фактически начинаются клинические испытания интраназальной формы «Спутника V». Это, безусловно, очень щадящая и удобная форма вакцинации детей и особенно детей маленького возраста, которые, естественно, травмируются от возможного вида шприца и возможных даже побочек, которые будут возникать», — объяснил Гинцбург.

Сейчас Центр им. Гамалеи готовит документы для исследования «Спутника V» на детях.

Ранее Гинцбург заявил, что после вакцинации «Спутником V» не зафиксировано смертельных исходов.