Путин поручил подготовить предложения о госнаградах за разработку вакцин

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о государственных наградах и материальном поощрении ученых за разработку вакцин от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, некоторые сотрудники научных центров уже получили государственные награды.

«Но мы услышали сегодня, что над этой проблемой трудились сотни людей, потому подумайте еще раз внимательно и представьте всех, кто причастен к этой работе, к госнаградам», — сказал Путин, обращаясь к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Кроме того, Путин дал распоряжение вице-премьеру Татьяне Голиковой совместно с Минфином «подумать о материальном поощрении» ученых.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал детали о предстоящей вакцинации Путина.

В настоящее время в России зарегистрировано три вакцины — «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». В стране коронавирусом заразились 4 466 153 человека, скончался 95 391 пациент.