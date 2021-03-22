Россия планирует привить 30 миллионов человек до 15 июня

Россия планирует привить от коронавируса 30 миллионов человек до 15 июня. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет РИА «Новости».

По его словам, уже подписан договор на поставку 30 миллионов доз «Спутника V» и дополнительных доз «ЭпиВакКороны».

«Производственные планы сейчас сверстаны. Поэтому больше 30 млн человек [будут вакцинированы], будут до конца мая поставлены дозы [вакцины], и привиты они будут где-то ориентировочно до 15 июня», — сказал министр.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса перед отпуском.

В настоящее время в России зарегистрировано три вакцины — «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». В стране коронавирусом заразились 4 466 153 человека, скончался 95 391 пациент.