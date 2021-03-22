В Мурманской области сошла лавина, один человек находится под снегом

В Мурманской области в районе Оленегорска сошла лавина, сообщил глава города Олег Самарский. Об этом пишет ТАСС.

«В районе Оленегорска сошла лавина. Там могла оказаться группа из 15 человек. Пока непонятно, какой тропой они пошли», — сказал Самарский.

По его словам, на месте находятся спасатели. Они уже обнаружили одного человека, который находится под снежными завалами.

В Следственном комитете заявили, что в районе схода могли находиться несовершеннолетние. Также правоохранители сообщили, что есть пострадавшие. Другие детали не уточняются.

Ранее в Дагестане лавина заблокировала дороги к селам.