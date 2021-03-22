В мире за сутки выявили 455 тысяч заражений коронавирусом

В мире за сутки выявили 455 тыс. заражений коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.

За прошедшие 24 часа также скончались 7,2 тыс. пациентов. Всего в мире заразились 122,99 млн, погибли 2,71 млн человека.

41% новых случаев приходятся на Северную и Южную Америку (189 752). Далее следуют Европа (158 026) и Юго-Восточная Азия (54 164).

На первом месте по распространению находятся США — 29 497 998. Далее следуют Бразилия (11 950 459), Индия (11 646 081), Россия (4 466 153) и Великобритания (4 296 587).

Ранее в ВОЗ сообщили о росте смертности от коронавируса в мире.