В Италии опровергли утверждение Еврокомиссии о «ненужности» «Спутника V»

Министр здравоохранения Лацио, столичного региона Италии, Алессио Д'Амато заявил о несогласии с выводами еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о «ненужности» российской вакцины «Спутник V» в Европейском союзе, пишет ТАСС.

«Европе нужно много эффективных вакцин», — заявил Д'Амато.

Чиновник также отметил, что производство «Спутника V» и других вакцин нужно передать в Европу, для того чтобы обеспечить вакцинами страны Азии и Африки.

«Нам нужно 12 млрд доз во всем мире, мы должны обезопасить население не только Европы, Америки, России, но и всей Африки, Азии, и сегодня мировое производство гораздо ниже необходимого уровня. Нам нужны все лучшие вакцины. Нам необходимо объединить усилия, и никто не может считать себя самодостаточным в нынешней ситуации, особенно когда в Европе значительные отставания от графика поставок. Поэтому французский комиссар ошибается», — объяснил Д'Амато.

По его словам, в регионе Лацио есть фармацевтическая компания, готовая к производству «Спутника V» как только его одобрит ЕМА.

Ранее Италия заявила о готовности принять ученых из РФ, чтобы проверить «Спутник V» на штаммах.