WSJ: шесть человек стали жертвами стрельбы в Колорадо

В результате стрельбы в супермаркете в городе Боулдер в штате Колорадо, погибли шесть человек, включая одного полицейского. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на правоохранительные органы.

Издание сообщает, что предполагаемого стрелка уже задержали.

Полиция Боулдера у себя в Twitter сообщила, что одной из жертв стрелка стал офицер местной полиции.

Также очевидцы инцидента рассказали телеканалу ABC News, что несколько человек были ранены в результате стрельбы. На видеотрансляции с места стрельбы видно, что сам подозреваемый также получил ранение в ногу.

Ранее сообщалось, что в городе Боулдер в штате Колорадо неизвестный устроил стрельбу на парковке рядом с магазином.