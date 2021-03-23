Число жертв стрельбы в Колорадо выросло до десяти

Не менее десяти человек, в том числе один полицейский, погибли при стрельбе в супермаркете в американском городе Боулдер (штат Колорадо). Такое заявление сделала глава местной полиции Марис Херольд. Ее слова приводит Twitter местной полиции.

До этого сообщалось о шести погибших, среди которых был один полицейский.

«Погибли 10 человек», — заявил Херольд.

По ее словам, действия убитого сотрудника полиции Эрика Талли, который одним из первых прибыл на место происшествия, были «героическими».

В местной полиции также подтвердили, что предполагаемый стрелок, получивший ранение, был задержан.

Ранее стало известно, что в городе Боулдер в американском штате Колорадо неизвестный устроил стрельбу в супермаркете.