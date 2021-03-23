В США впервые согласовали выплату компенсаций жертвам расовой дискриминации

Власти американского города Эванстон (штат Иллинойс) первыми в США одобрили выделение средств на улучшение жилищных условий афроамериканским семьям, которые пострадали в прошлом из-за притеснений и дискриминации. Об этом сообщает Chicago Tribune.

Отмечается, что деньги будут выделены из фонда репараций, который местные власти создали в 2019 году. Этот фонд изначально должен был обеспечивать афроамериканцев, проживающих в Эванстоне в XX веке, и их потомков, которые из-за притеснений были вынуждены жить в плохих жилищных условиях.

Предполагается, что в течение 10 лет власти Эванстона распределят $10 млн. Фонд репараций получает финансовое обеспечение за счет отчислений от продажи каннабиса, употребление и продажа которого в рекреационных целях были легализованы в Иллинойсе с 1 января 2020 года.

В понедельник, 22 марта, инициатива была одобрена большинством голосов: «за» проголосовали восемь членов городского совета из девяти.

По данным газеты, это первый случай, когда американские власти одобрили выплату репараций гражданам, чьи предки пострадали из-за расизма и дискриминации.

Ранее издание Vox сообщало, что в США продолжают действовать законы, способствующие сегрегации.