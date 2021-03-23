Суд 21 апреля проверит законность приговора солдату-срочнику Шамсутдинову

Апелляционный военный суд 21 апреля проверит законность приговора солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае осенью 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что рассмотрение апелляционных жалоб на приговор назначено на 21 апреля в 10.00.

Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу в воинской части Забайкальского края 25 октября 2019 года. В результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали, в числе которых был Владислав Шпак. После этого рядовой Шамсутдинов попытался сбежать из части и был задержан. Срочник объяснил, что на преступление его подтолкнули неуставные отношения. Психологическая экспертиза установила, что Шамсутдинов отдавал отчет своим действиям.

Второй восточный окружной военный суд 21 января текущего года приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима и частично удовлетворил иски потерпевших — в сумме на 9,8 млн руб. Обвинение просило 25 лет лишения свободы.

8 марта военная прокуратура выступила против изменения приговора Шамсутдинову.