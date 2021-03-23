В Нигерии создали две вакцины от коронавируса

В Нигерии создали две вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета Vanguard со ссылкой на главу президентской целевой группы по борьбе с COVID-19, секретаря федерального правительства Нигерии Босса Мустафу.

По его словам, препараты направлены на клинические испытания и получение сертификата. Другой информации о вакцинах он не предоставил, в том числе о том, помогали ли иностранные компании нигерийским специалистам создавать вакцину.

К настоящему времени в Нигерию уже доставили 3,92 млн доз вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Поставки производились в рамках международного механизма COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вакцинация населения в Нигерии стартовала 5 марта. Глава государства Мухаммад Бухари также привился от коронавируса.

Согласно последним данным, в Нигерии выявлено 161 409 случаев коронавируса, из них 2 027 случаев с летальным исходом. Среди государств Африки южнее Сахары нигерийское государство по данным показателям находится на третьем месте (после ЮАР и Эфиопии).