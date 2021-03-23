В Дагестане 13 детей с признаками отравления попали в больницу

В Дагестане 13 детей в возрасте от 2,5 до 11 лет поступили в местные больницы с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Отмечается, что детей госпитализировали с 22 марта в Гергебильскую центральную районную больницу

По факту произошедшего прокуратура Дагестана организовала проверку исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Как сообщил собеседник агентства, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Новый инцидент с отравлением в Дагестане стал уже пятым в текущем году.

9 марта сообщалось, что в больницы Махачкалы с признаками отравления поступили почти 50 человек. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».