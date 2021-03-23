Вьетнам одобрил вакцинацию «Спутником V»

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали во Вьетнаме. Об этом сообщается на сайте вакцины.

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам», — говорится в публикации.

Регистрация препарата была осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Отмечается, что Вьетнам стал 56-й страной, в которой одобрили применение «Спутника V».

Ранее Сейшельские Острова зарегистрировали вакцину «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».