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Общество. Новости

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Вьетнам одобрил вакцинацию «Спутником V»

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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали во Вьетнаме. Об этом сообщается на сайте вакцины.

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам», — говорится в публикации.

Регистрация препарата была осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Отмечается, что Вьетнам стал 56-й страной, в которой одобрили применение «Спутника V».

Ранее Сейшельские Острова зарегистрировали вакцину «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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