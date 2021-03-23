СК Белоруссии: к беспорядкам в республике причастны анархисты с Украины и из РФ

Глава управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско заявил, что к беспорядком в Белоруссии причастны анархистские движения из Украины и России. Об этом сообщает агентство «БелТА».

По его словам, в настоящее время белорусский СК расследует уголовные дела в отношении значительного числа анархистов, все они задержаны.

Паско отметил, что эти лица по идеологическим соображениям участвовали в массовых беспорядках, преследовали собственные цели.

При этом он добавил, что эти мероприятия с участием российских и украинских анархистов проходили не только в Минске, но и в других городах Белоруссии.

Ранее сообщалось, что более 400 человек осуждены в Белоруссии по «протестным» уголовным делам.

В Белоруссии несколько месяцев подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.