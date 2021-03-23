Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Синоптики рассказали москвичам, когда можно будет снять верхнюю одежду

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет «настоящая весна» и можно будет выходить на улицу без верхней одежды. Его слова приводит ТАСС.

«Знаете, мне очень нравится определение [настоящей весны], которое дают дизайнеры одежды. Они говорят, что при дневной температуре плюс 15 градусов и выше, можно ходить без верхней одежды: без курток, плащей», — отметил синоптик.

По его словам, такая теплая температура наступит в Москве во второй половине апреля. Вильфанд пояснил, что второй месяц весны прогнозируется в Центральном федеральном округе выше нормы, поэтому можно ожидать, что в это время на улице станет комфортно без верхней одежды.

Ранее сообщалось, что синоптики не ожидают «взрыва весеннего тепла» в ближайшее время.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.