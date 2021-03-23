Арестованный губернатор Белозерцев рассказал, что не успел вернуть подаренные часы Breguet

Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович рассказала, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, арестованный по обвинению в коррупции, не успел вернуть часы фирмы Breguet, подаренные ему другим фигурантом дела, из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение Литвинович.

«Он сказал, что ему подарил, действительно, Шпигель (Борис Шпигель, бизнесмен)», — заявила член ОНК.

По словам Белозерцева, он хотел вернуть часы обратно Шпигелю, как только узнал об их стоимости, но не успел этого сделать из-за введения коронавирусных ограничений, уточнила наблюдатель.

Ранее Литвинович сообщила о том, что Белозерцев не признал вину в получении взятки.

Накануне стало известно об аресте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о взятке в размере 31 млн рублей. Также были арестованы пятеро фигурантов дела, подозреваемых в даче взятки губернатору: глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель, его жена Евгения Шпигель, директор ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антон Колосков, Геннадий Марков и Федор Федотов.