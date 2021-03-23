Названы сроки появления коллективного иммунитета к коронавирусу в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может сформироваться к августу 2021 года.

«Мы для себя определили количество, которое мы должны привить, чтобы добиться коллективного иммунитета. Это почти 69 млн человек — 68,9 млн человек. Активно в этом направлении движемся», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Голикова отметила, что привить столько людей нынешними темпами удастся к августу, однако правительство рассчитывает увеличить темпы вакцинации.

Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась с 18 января. В настоящее время прививки преимущественно делаются препаратом «Спутник V», однако в гражданский оборот выпущена также вакцина «ЭпиВакКорона». Третья вакцина от коронавируса — «КовиВак», как ожидается, поступит в гражданский оборот 28 марта.