В Страсбурге разыскивают водителя консульства РФ за продажу краденых велосипедов

Полиция Страсбурга разыскивает водителя консульства России, который подозревается в продаже сотен краденых велосипедов. Об этом сообщает издание Euractiv.

Отмечается, что россиянин привлек внимание правоохранителей в феврале текущего года, когда у бывшего заместителя мэра французского города украли дорогой электрический велосипед. Спустя некоторое время чиновник увидел объявление о продаже велосипеда на сайте Leboncoin и после этого обратился в полицию.

Правоохранители связались с продавцом, представившись покупателями. Продавец назначил встречу возле черного входа российского консульства. Мужчина показал потенциальным клиентам четыре велосипеда, серийный номер одного из них совпадал с тем номером, который был у велосипеда бывшего заммэра.

Подозреваемый предоставил полицейским поддельную квитанцию о покупке этих товаров с печатью российского консульства. Злоумышленника задержали, велосипеды у него отобрали. Спустя сутки россиянина отпустили на время следствия. Вскоре он вернулся в Россию якобы из-за проблем со здоровьем.

Позже сотрудники полиции обнаружили, что с января 2020 года на сайте объявлений Leboncoin было размещено около 300 объявлений о продаже дорогих велосипедов, общая стоимость которых может достигать €100 тыс. По данным издания, следствие продолжается, но прокуратура может потребовать осудить гражданина России заочно.