В Лондоне пришлось усыпить тюленя по кличке Фредди Меркьюри после нападения собаки

В Лондоне пришлось усыпить полюбившегося горожанам тюленя по кличке Фредди Меркьюри, который жил на берегу Темзы. Об этом пишет Sky News.

Молодого тюленя в воскресенье покусала собака, пока он нежился на солнце на берегу реки. Животное спасли прохожие, после чего его доставили в ветеринарную клинику.

Во время осмотра у Фредди обнаружили перелом ласта и вывих сустава. Специалисты по морским животным и ветеринары-ортопеды заявили, что прогноз тюленя «чрезвычайно плох».

В клинике приняли решение усыпить Фредди, чтобы «положить конец его страданиям».