Токаев в разговоре с Путиным попросил о новой партии «Спутника V» для Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил обеспечить дополнительную поставку вакцины против коронавируса «Спутник V» в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Отмечается, что в ходе телефонной беседы президенты двух государств отметили схожесть позиций относительно дальнейшего укрепления потенциала Евразийского экономического союза и договорились тесно сотрудничать по этому направлению партнерства.

Кроме того, Токаев и Путин высоко оценили нынешнее состояние торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, сообщила пресс-служба.

По данным службы, российский президент также высказался о важности наращивания контактов между Москвой и Нур-Султаном в торгово-экономической, военно-технической и цифровой сферах.

18 февраля Казахстан зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», которая была произведена на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК). 12 февраля республика одобрила применение российского препарата.