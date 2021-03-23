Политолог подвел итоги работы нынешнего созыва ЦИК

Результатом работы текущего созыва Центральной избирательной комиссии стала значительная модернизация избирательной системы, заявил «Газете.Ru» политолог, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев, комментируя итоги работы ЦИК за последние пять лет.

«Были проведены эксперименты по электронному голосованию. Прошлые созывы очень много об этом говорили, но никак не могли реализовать — был скепсис по этому поводу, говорили, что реализовать такое получится только в далеком будущем. Сейчас же проведены эксперименты, они успешны и будут только продолжаться», — рассказал он.

Нынешний созыв сделал упор на удобство и доступность голосования, продолжил эксперт.

«Было организовано трехдневное голосование, введено дистанционное, сделали возможным прикрепляться к тем участкам, которые удобнее — стало необязательным голосовать по месту прописки», — пояснил он.

Кроме того, отметил политолог, в ЦИК активно работали над повышением доверия к выборам и обеспечением их прозрачности.

«Значительно увеличили количество камер и количество независимых наблюдателей. В связи с этим стало меньше нарушений», — заключил Матвейчев.