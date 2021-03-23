На Украине заявили о риске дефицита питьевой воды в стране к 2050 году

Председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный заявил, что стране грозит дефицит питьевой воды к 2050 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, причиной дефицита может стать сброс опасных веществ в воды, а также недостаточное очищение стоков и засорение рек.

Он добавил, что к 2050 году ощущать нехватку ресурса могут около 5 млрд жителей планеты, в том числе и граждане Украины.

«По данным национальной гидрометслужбы, концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы», — сказал Малеванный.

Глава Госэкоинспекция предположил, что почти через 30 лет Украине придется импортировать питьевую воду.

Он также обратился к властям с призывом сделать вопрос защиты водных ресурсов приоритетной задачей для страны.

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