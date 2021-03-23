В Европе не планируют полностью запрещать экспорт вакцин от COVID-19

Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Европа не намерена полностью ограничивать экспорт вакцин от коронавируса нового типа, производство которых организовано на территории сообщества. Об этом сообщает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что ЕС продолжит контролировать объемы экспорта и требовать от производителей выполнять контрактные обязательства.

В свою очередь Евросоюз намерен обязать страны-партнеры обеспечивать взаимность и транспарентность.

Соответствующее заявление было сделано в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета Европы на уровне министров по европейским делам.

Кроме того, замглавы Еврокомиссии подчеркнул, что вопрос экспортного контроля противокоронавирусных вакцин будет обсуждаться в рамках саммита Европы, который пройдет 25-26 марта.

Ранее Европа заявила о намерении прибегнуть к юридическим действиям против АstraZeneca.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 124,3 млн заболевших, свыше 100,3 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,4 млн человек с COVID-19.