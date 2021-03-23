Бастрыкин приказал проверить «скопинского маньяка» после интервью

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своему ведомству провести проверку после интервью «скопинского маньяка» Виктора Мохова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК Светлана Петренко.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Рязанской области организовать процессуальную проверку по озвученным в СМИ высказываниям так называемого «скопинского маньяка» Виктора Мохова», — сообщила Петренко.

Интервью с Викторым Моховым, который в 2005 году был осужден за за похищение и издевательства над двумя несовершеннолетними девушками, провела журналистка и телеведущая Ксения Собчак, она выложила его на своем YouTube-канале. В этом интервью Мохов заявил, что должен «опять заняться» одной из своих жертв, Еленой Самохиной.

В ответ на заявление депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила ФСИН и прокуратуру проверить высказывания Мохова на предмет угроз.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, при каком случае стоит запретить интервью с маньяками.