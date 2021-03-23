Голикова объяснила отсутствие второго локдауна в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, почему власти страны не стали прибегать ко второму локдауну на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом она рассказала на YouTube-канале «Антонимы» в интервью журналисту Антону Красовскому.

Она отметила, что причиной отсутствия локдауна является беспокойство за психологическое здоровье людей, поскольку данное решение могло стать сильным ударом.

«Мы же, как другие страны Европы, не уходили во время второй волны на самоизоляцию и локдаун», — сказала Голикова.

По ее словам, люди плохо перенесли самоизоляцию. Вице-премьер добавила, что локдаун также нес серьезные последствия в экономической сфере.

Ранее Голикова также рассказала о сроках выработки коллективного иммунитета к коронавирусу в России. Вице-премьер также назвала причину роста заболеваемости COVID-19 за рубежом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.