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Общество. Новости

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Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский ввел санкции против «Газеты.Ru»

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении «Газеты.Ru» и других российских СМИ. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.

В указе, подписанном политиком, также говорится о установлении ограничительных мер в отношении МИА «Россия сегодня», ТАСС, «Ленты.ру», а также портала «Утро.ру» и агрегатора СМИ2.

Так, украинский президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», которое было принято во вторник, 23 марта 2021 года.

Украинские санкции предполагают остановку финансовых операций, наложение запрета для интернет-провайдеров предоставлять услуги по доступу пользователям к указанным ресурсам. Кроме того, в рамках данного решения будут заблокированы активы, ограничены торговые операции, а также предотвращен вывод капиталов за пределы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против ряда лиц, среди которых оказались российские граждане и компании.

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