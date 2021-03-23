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Общество. Новости

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СК завершил расследование по делу убийства главы Центра «Э» по Ингушетии

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Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о завершении расследования по делу об убийстве главы Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, передает РИА «Новости».

«В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении 12 участников террористического сообщества, действовавшего в Республике Ингушетия», — сказала Петренко.

Она также добавила, что руководителем сообщества является Хасан Полонкоев.

По ее словам, проходящие по делу лица обвиняются по статьям «незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ», «организация террористического сообщества и участие в нем», а также «террористические акты и организация их совершения».

Ранее СК назвал организатора убийства главы центра «Э» Ингушетии.

2 ноября 2019 года в Москве Ибрагим Эльджаркиев и его брат, работавший врачом в столичной клинике, были застрелены на улице Академика Анохина. Злоумышленник произвел не менее 10 выстрелов по своим жертвам.

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