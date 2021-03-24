Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Сенатор предложил освободить старших по многоквартирным домам от страховых взносов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин предложил освободить руководителей советов многоквартирных домов от уплаты страховых взносов в социальные фонд. Об этом пишет «Парламентская газета».

Согласно сообщению, многие старшие по домам являются пенсионерами. Однако отчисления в фонд соцстраха фактически переводит их в разряд работающих пенсионеров, которым индексация пенсий не положена.

Предложенное нововведение поможет восполнить этот пробел, говорится в статье.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.