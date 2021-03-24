Обвиняемый в убийстве 10 человек в США уже привлекался за нападение на одноклассника

Мужчина, обвиняемый в убийстве 10 человек в штате Колорадо ранее был судим за нападение на своего одноклассника. Об этом сообщает CNN.

Согласно сообщению, на тот момент 18-летний Аль Исса в 2018 году «вошел в класс, подошел к жертве (своему однокласснику) и ударил его по голове».

Он заявлял, что пострадавший ранее смеялся над ним и давал ему «расистские прозвища».

Ранее в американском городе Боулдер, штат Колорадо, суд предъявил обвинение 21-летнему мужчине, который в понедельник, 22 марта, застрелил 10 человек в супермаркете.

Ахмад Али Аливи Алисса застрелил девять посетителей супермаркета King Soopers, а затем убил одного из приехавших полицейских. Среди жертв убийцы были люди в возрасте от 20 до 65 лет.

При задержании Алисса был ранен в ногу, его доставили в камеру предварительного заключения. Об убийце известно только то, что он жил в соседнем городе Арвада. Следствие утверждает, что у Алисса нет сообщников.