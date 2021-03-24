В Москве в среду ожидается до +6°С

В Москве в среду, 24 марта, синоптики пообещали до +6°С. В столичном небе облачно. В городе будет преимущественно без осадков, местами ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +4...+6°С. Будет дуть северный ветер со скоростью 2-7 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -5...-3°С. Ожидается западный и восточный ветер 2-7 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 752 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.