Житель Твери на протяжении трех месяцев не забрал выигрыш в размере 335 миллионов рублей

Житель Твери в декабре 2020 года выиграл в лотерею больше 330 миллионов рублей, однако за прошедшие три месяца победитель не обратился за выигрышем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственную лотерею «Столото».

«Этот выигрыш стал не только рекордным для Тверской области, но и вошел в ТОП-3 крупнейших лотерейных побед прошлого года, согласно статистике «Столото», — уточнил представитель компании.

Про победителя известно лишь то, что он приобрел билет за 200 рублей в отделении «Почты России», расположенном на улице Фрунзе, дом 20.

Участники и победители имеют возможность получить деньги с выигрыша в течение 195 дней. Если за этот срок человек не забрал деньги, они хранятся еще на протяжении трех лет, после чего в полном объеме переходят государству.

«Ситуация, когда победитель не сразу обращается за выигрышем, не уникальна. Тем не менее прошло уже три месяца с момента проведения розыгрыша. Мы очень надеемся, что счастливчик наконец объявится, поделится историей своей лотерейной победы, получит выигрыш и разумно им распорядится», – cказал директор по продажам «Столото» Роман Роменский.

Выигрыш жителя Твери стал крупнейшим со времен переименования лотереи.

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