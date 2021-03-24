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Общество. Новости

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Польша впервые объявила причину выдворения российского журналиста Свиридова

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Польские спецслужбы впервые объявили о причинах выдворения из страны журналиста МИА «Россия сегодня» Леонида Свиридова. Соответствующий материал опубликован на официальном сайте правительства Польши.

В документе указано, что Польша является одной из главных целей информационной борьбы, проводимой Россией.

Согласно информации Агентства внутренней безопасности, по-прежнему существуют причины, которые стали основанием для запрета Леониду Свиридову въезжать в Польшу.

«В 2015-20 годах он продолжил деятельность по агрессивной российской пропаганде, нацеленной на интересы Республики Польша, польские национальные интересы и имидж Польши на международной арене», — говорится в сообщении.

При этом определенных доказательств или примеров этому не приводится.

Леонид Свиридов, внештатный журналист МИА «Россия сегодня», попал под подозрение в шпионаже в 2014 году, когда польское Агентство внутренней безопасности объявило его «угрозой для государства». Министерство иностранных дел лишило его аккредитации, после чего в отношении Свиридова было заведено дело.

Россиянину был закрыт въезд в государства Шенгена на 5 лет до декабря 2020 года.

После произошедшего корреспондента польской газеты Gazeta Wyborcza Вацлава Радзивиновича выслали из России в ответ на лишение аккредитации в Польше Свиридова.

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