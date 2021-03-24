Севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз заблокировал движение 150 судов

Контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы, который во вторник, 23 марта, сел на мель в Суэцком канале, более суток мешает движению свыше 150 судов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные международной системы позиционирования судов (AIS).

Отмечается, что контейнеровоз перекрыл движение в обоих направлениях, встав поперек канала.

В настоящее время экскаваторы пытаются откопать бульбу судна (выпуклость в носу судна сразу под ватерлинией), которая застряла на берегу канала.

Согласно информации логистической компании GAS, Ever Given сел на мель во вторник, 23 марта, в 07.40 по местному времени (в 08.40 мск) вскоре после того, как прибыл в канал из Красного моря.

Известно, что на борту судна находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, он направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам.

Контейнеровоз Ever Given является одним из крупнейших в своем классе. Его длина составляет 400 метров, ширина — 59 метров.