В петербургском парке нашли скелет ребенка без одежды

В Южно-Приморском парке в пригороде Санкт-Петербурга в Красном Селе местный житель обнаружил скелет, предположительно принадлежащий ребенку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что человеческие останки были найдены в нескольких сотнях метров от улицы Маршала Захарова. Рядом с ними также были бутылки и окурки. Одежды на скелете на зафиксировали.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.

Официальной информации о случившемся пока не было.

Ранее сообщалось, что автомобиль с телами трех человек был обнаружен вечером на улице в Туле.