Российский препарат против коронавируса «Авифавир» зарегистрирован в Индонезии

Российский препарат для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир» (разработан «ХимРар» и РФПИ) получил регистрационное удостоверение от Агентства по контролю за лекарственными средствами и продуктами питания Индонезии (NADFC). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Таким образом Индонезия стала первой страной из Азии, которая зарегистрировала «Авифавир».

Отмечается, что регистрация лекарственного средства была проведена по ускоренной процедуре на основании сведений расширенного клинического исследования II–III фазы.

По данным РФПИ, исследование проводилось с соблюдением правил GCP с апреля по сентябрь 2020 года в 30 специализированных центрах по всей России с участием 460 человек.

В декабре прошлого года глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что экспорт препарата «Авифавир» против COVID-19 из-за высокого спроса в России приостанавливается.

«Авифавир» — третий препарат на основ фавипиравира, одобренный в России для лечения пациентов с коронавирусом.