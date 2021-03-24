Глава Крыма не исключил третьей волны коронавируса на полуострове

Ученые специалисты не исключают третью волну коронавирусной инфекции в Крыму. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в среду, 24 марта, передает РИА «Новости».

Чиновник напомнил, что жителям полуострова необходимо продолжать носить защитные маски в качестве необходимой меры предосторожности.

Такое заявление Аксенов сделал во время оперативного штаба по эпидемиологической ситуации в Крыму.

Согласно данным оперштаба, за последние сутки в Республике Крым зарегистрировано 56 случаев коронавируса, всего с начала пандемии инфекцию выявили у более 37 тысяч человек, вылечились около 35 тысяч на данный момент, в стационарах проходят лечение более 1300 крымчан. Жертвами инфекции с начала вспышки эпидемии стали свыше 1 тысячи человек.

Ранее стало известно, что за последние 24 часа в России выявлен 8 861 случай коронавируса. В общей сложности в стране зарегистрирован 4 483 471 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период скончались от коронавируса 96 219 человек, выздоровели 4 098 400 человек.