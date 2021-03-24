Опубликованы кадры из квартиры школьника, готовившего нападение на школу в Сочи

Федеральная служба безопасности опубликовала кадры из квартиры подростка, готовившего нападение на одноклассников в Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Показаны скриншоты личных сообщений лицеиста в соцсети «ВКонтакте», в которых он описывал план преступления и публиковал фотографии чертежей по созданию оружия. Также представлены кадры компонентов самодельной взрывчатки и места проведения экспериментов по ее созданию. В личных сообщениях школьник рассказывает об ожогах, полученных во время изготовления взрывчатки.

На данный момент уголовное дело не возбуждено.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в одной из школ Сочи. Был задержан учащийся лицея, который рассказал в социальной сети «ВКонтакте» о плане изготовления бомбы и нападения на одноклассников. В его квартире была обнаружена взрывчатка, компоненты бомб, материалы о вооруженных нападениях на школы и дневник.