В Подмосковье нашли девочку-маугли, живущую в стае кошек

В подмосковном городе Талдом нашли девочку 3-4 лет в истощенном состоянии, отзывающуюся на «кис-кис». Об этом сообщает управление МВД России по Московской области.

Девочка была обнаружена полицейскими, которые погнались за подозрительным мужчиной и проникли в его дом.

«[Сотрудники полиции] заметили подозрительного мужчину, который при виде полицейских, пытаясь скрыться от них, через оконный проем проник в один из домов, расположенных на улице Щедрина», — рассказали в МВД.

Как сообщает СМИ, вместе с девочкой проживал 65-летний житель Москвы.

У ребенка не было одежды, средств гигиены и кровати, уточняет Telegram-канал «МК: срочные новости». По информации СМИ, девочка не умеет ходить, только ползает. Вместе с ней в доме жили 19 кошек, а сама она отзывалась на «кис-кис».

Девочку доставили в учреждение здравоохранения. По факту нарушений ФЗ о защите прав несовершеннолетних и об охране жизни и здоровья детей будет проведена проверка, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.