Уголовное дело завели на мать девочки, которую нашли истощенной в Подмосковье

Уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей возбудили в отношении матери девочки, которую ранее сотрудники полиции нашли в истощенном виде в подмосковном городе Талдом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД Татьяну Петрову.

Ранее сообщалось, что ребенок был обнаружен правоохранителями, которые погнались за подозрительным мужчиной и проникли в его дом.

По словам Петровой, в том доме проживали мужчина 1955 года рождения и женщина 1986 года рождения, против которой и возбудили дело, а также ее дочь 2015 года рождения. Представитель МВД уточнила, что в доме отсутствовали какие-либо средства гигиены, была антисанитарная обстановка. В настоящее время девочка находится в медицинском учреждении.

Согласно распространенной в СМИ информации, девочка не умеет ходить, только ползает. Вместе с ней в доме жили 19 кошек, а сама она отзывалась на «кис-кис».

В октябре прошлого года сообщалось о семилетнем мальчике, который проживал с отцом в хижине, построенной в лесном массиве города Балашиха.