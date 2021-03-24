В Общественной палате предложили ввести «отцовский капитал»

В Общественной палате Российской Федерации вновь подняли вопрос о создании аналога материнского капитала для многодетных отцов, сообщает РИА «Новости».

В Палате аргументируют необходимость введения отцовского капитала тем, что 40% многодетных мам уже не работают и основная нагрузка ложится на плечи отца.

Вопрос введения отцовского капитала обсуждается начиная с 2019 года. В рамках этой идеи предлагается платить за третьего ребенка в семье дополнительную сумму, равную сумме за первого ребенка.

Ранее ульяновский губернатор предложил ввести региональный отцовский капитал. Сергей Морозов считает, что многодетным семьям нужно оказывать больше помощи, в том числе и для женщин старше 35 лет.

«Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье», — заявил Морозов.